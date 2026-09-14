Lazio, i giocatori pensano a una lettera aperta a Lotito: anche Gattuso sarebbe favorevole

Lazio, i giocatori capitolini starebbero valutando un’iniziativa per chiedere al presidente di ascoltare le richieste della tifoseria

In casa Lazio prende forma un’iniziativa destinata a far discutere non solo i vertici societari ma tutto l’apparato di tifosi e supporters biancocelesti. Secondo quanto riportato da Il Tempo, i calciatori di Gattuso starebbero maturando l’idea di inviare una lettera aperta al presidente Claudio Lotito per chiedere un confronto e maggiore attenzione alle istanze della tifoseria.

Un gesto che nascerebbe dalla volontà dello spogliatoio di ricucire il rapporto tra società e ambiente, con i giocatori intenzionati a farsi portavoce di un messaggio di unità.

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Lo spogliatoio vuole coinvolgere Lotito

La proposta sarebbe stata accolta positivamente anche da Gennaro Gattuso. Il tecnico, arrivato in estate sulla panchina biancoceleste, avrebbe espresso parere favorevole rispetto alla possibilità di un intervento diretto dei giocatori atto a risolvere questo grande screzio.

L’obiettivo sarebbe quello di riportare serenità intorno alla squadra e favorire un clima più compatto tra tutte le componenti del club. Un passaggio particolarmente significativo in una fase nella quale la Lazio sta vivendo un momento positivo sul campo, ma continua ad avere alcune tensioni esterne.

Il rapporto con i tifosi resta il tema centrale

La tifoseria biancoceleste ha più volte manifestato il proprio malcontento nei confronti della gestione societaria e la lettera potrebbe rappresentare quindi un tentativo forte e netto da parte dello spogliatoio di dare un segnale e valorizzare il legame tra squadra e sostenitori che rimangono la componente più importante per una squadra di calcio.

La Lazio di Gattuso intanto continua il proprio percorso sportivo, ma l’eventuale iniziativa dei giocatori potrebbe aprire un nuovo capitolo nel rapporto tra la squadra, la società e il popolo biancoceleste.