L’effetto Gattuso è già realtà: dieci punti in quattro gare e il sogno Europa torna possibile

La squadra di Gattuso ha iniziato la stagione con numeri da grande team: la Lazio è prima in classifica e insegue il grande sogno

Dieci punti nelle prime quattro giornate. Un bottino che alla Lazio non riusciva da anni e che racconta al meglio l’impatto avuto da Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste. Prima di lui, soltanto due allenatori erano riusciti a raggiungere una partenza simile: Sven-Göran Eriksson nel campionato 1999-2000, poi concluso con lo scudetto, e Simone Inzaghi nella stagione 2017-18.

Il percorso di Rino Gattuso è appena iniziato e sarebbe prematuro fare paragoni con tecnici che hanno scritto pagine importanti della storia laziale. Tuttavia, l’avvio della squadra ha già acceso entusiasmo e riportato un obiettivo che fino a poche settimane fa sembrava lontano: il ritorno in Europa.

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Gattuso predica calma ma la classifica sorride

Dopo il pareggio contro il Milan, il tecnico biancoceleste ha provato a mantenere equilibrio, evitando di fissare obiettivi troppo ambiziosi in questa fase. «Non ha senso adesso parlare di obiettivo Europa, ancora meno sostenere che è l’obiettivo minimo», il concetto espresso da Gattuso, intenzionato a concentrarsi sulla crescita della squadra partita dopo partita.

Una posizione condivisa anche dalla società, con il direttore sportivo Fabiani che aveva invitato alla prudenza. La Lazio però, grazie ai risultati ottenuti e alle prestazioni offerte, ha dimostrato di poter almeno ambire a competere per un piazzamento europeo.

Gattuso ha dato identità e rilanciato alcuni protagonisti

Uno dei principali meriti dell’allenatore è stato quello di costruire rapidamente una squadra riconoscibile. La Lazio ha mostrato intensità, organizzazione e una precisa idea di gioco, caratteristiche che hanno permesso ai biancocelesti di ottenere risultati importanti.

Gattuso è riuscito inoltre a recuperare giocatori che sembravano ai margini. Il caso più evidente è quello di Nuno Tavares, tornato protagonista sulla fascia con prestazioni molto simili a quelle offerte due stagioni fa.

Lazio, il prossimo passo è confermarsi

Il pareggio contro il Milan ha evidenziato anche alcuni aspetti da migliorare, soprattutto nella gestione del vantaggio dopo il doppio gol subito nella ripresa. La crescita passa proprio dalla capacità di controllare meglio i momenti delicati delle partite.

Il campionato è ancora lungo e pieno di difficoltà, ma l’inizio della gestione Gattuso ha cambiato prospettiva. Il ritorno in Europa non è più soltanto un sogno: ora sarà il campo a stabilire quanto lontano potrà arrivare questa Lazio.