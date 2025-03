Lazio, senti Ghisolfi: «Abbiamo la bava alla bocca»

A pochi giorni di distanza dal derby della Capitale, il ds della Roma Ghisolfi ha parlato di quello che è il finale di stagione

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Insider, il ds della Roma, Florenti Ghisolfi, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista di quello che sarà il finale di stagione, dove ci sarà da affrontare anche la Lazio di Baroni.

LE PAROLE – Noi non ci poniamo questa domanda, perché sappiamo da dove veniamo. Abbiamo attraversato la tempesta e ora siamo concentrati, non vogliamo mollare, questo è certo. Vogliamo dare il massimo per vedere dove arriveremo. Visto il punto di partenza, non possiamo porci limiti. Non possiamo nemmeno avere paura. Abbiamo la bava alla bocca, il coltello tra i denti e siamo pronti a continuare così e a dare il massimo. Oggi siamo riusciti a creare una famiglia. Abbiamo un gruppo unito in cui tutti danno il massimo per la squadra”.