Lazio Genoa, Tavares on fire! l’assist a Noslin gli permette di raggiungere un importante dato stagionale: i dettagli

Lazio Genoa, il biancoceleste grazie ad un ottimo assist che è valso poi il gol di Noslin riesce a raggiungere un importante traguardo

Non cambia ancora il parziale allo stadio Olimpico, con la Lazio che conduce sempre 1-0 contro il Genoa grazie alla rete realizzata nella prima frazione di gioco da Noslin, su assist di Tavares. A proposito dell’ex Arsenal, l’assist di oggi che ha permesso a Noslin di realizzare la rete che sta al momento decidendo la partita con la squadra di Gilardino, gli consente di raggiungere un importante traguardo di prestigio ossia che in sole 9 giornate ha già realizzato 6 assist in favore dei compagni lanciati a rete. A riportare questo dato statistico è Dazn durante il racconto della partita