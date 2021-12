Lazio-Genoa, streaming diretta TV: ecco dove vederla

Lazio-Genoa streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il match in programma allo stadio Olimpico, valido per la 18^ giornata

La Lazio ospita il Genoa nel match valido per la 18^ giornata di Serie A. La squadra di Sarri cerca una vittoria per rilanciarsi e ripartire, un po’ come gli uomini di Shevchenko, in piena zona retrocessione.

Il match in programma allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena oggi alle ore 18.30 e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn, utilizzando quindi smartphone, pc , tablet, televisori di ultima generazione compatibili, o in alternativa le console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Possibile sfruttare anche i dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Altra opzione è quella relativa all’utilizzo del TIMVISION Box.