Lazio Genoa 4-0: cronaca e tabellino

Allo Stadio Olimpico, la sesta giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca in diretta live

Lazio-Genoa – Segui dalle ore 15 su lazionews24 la diretta testuale del match tra Lazio e Genoa.

Sintesi Lazio-Genoa – MOVIOLA

1′ Al via la partita

6′ GOL LAZIO! Assist di Immobile che appoggia per Milinkovic che dai venti metri lascia partire un destro che termina in porta e beffa Radu

13′ Occasione Genoa. Radovanovic prova la conclusione in porta da calcio di punizione: la palla termina sul fondo

14′ Attacca la Lazio. Apertura di Milinkvic per Marusic, l’esterno calcia in porta: decisivo il portiere avversario che devia in angolo

20′ Lazio in avanti. Scatto di Immobile, l’attaccante calcia in porta: c’è la risposta di Radu

29′ Primo ammonito della gara. Giallo per il difensore del Genoa El Yamiq, che ha commesso fallo su Correa

36′ Gol Lazio annullato dal Var. Immobile serve Luis Alberto in campo aperta, lo spagnolo calcia in porta e firma il raddoppio. Rete annullata, nell’azione che ha preceduto il gol, fallo di Milinkovic su Cassata

39′ RADDOPPIO LAZIO!. Questa volta è tutto regolare: Stefan Radu, servito in area di rigore da Luis Alberto, realizza uno splendido gol

45′ Dopo un minuto di recupera, termina la prima frazione di gioco

Le squadre sono in campo, a breve inizierà la ripresa. Per il Genoa prevista una doppia sostituzione

46′ Inizia la ripresa! Per il Genoa fuori Lerager e Barecca, dentro Pandev e Pajac

48′ Occasione Genoa. Romero mette in mezzo, colpo di testa di Sanabria che non trova lo specchio della porta

51′ Primo cambio Lazio. Esce Correa ed entra Caicedo

58′ GOL LAZIO! Milinkovic pesca Caicedo, l’attaccante in diagonale firma il tris

68′ Ultimo cambio per il Genoa. Entra Schone ed esce Cassata

71′ Attacco Genoa. Gran sinistro di Criscito dalla distanza, parata di Strakosha che devia in angolo

73′ Secondo cambio per la Lazio. Esce Milinkovic ed entra Parolo

77′ GOL LAZIO!! Poker biancoceleste: Ciro Immobile buca Radu, su grande assist di Luiz Felipe, l’attaccante a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia

86′ Ultimo cambio Lazio. Fa il suo esordio in campionato Bobby Adekanye, entrato al posto di Immobile

90′ FINISCE LA PARTITA! La Lazio cala il poker e ottiene un successo importante per il morale e la classifica: biancocelesti che salgono a quota 10 punti, in sesta posizione. Nel prossimo turno ci sarà la sfida contro il Bologna

Migliore in campo – PAGELLE

MILINKOVIC

Lazio-Genoa 2-0: risultato e tabellino

Marcatori: 7′ Milinkovic (L), 40′ Radu (L), 59′ Caicedo (L), 78′ Immobile (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic (73′ Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa (51′ Caicedo), Immobile (86′ Adekanye). A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Luiz Felipe, Vavro, Lazzari, Lukaku, Jony, Cataldi, Parolo, Berisha, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi

GENOA (3-5-2): Radu; El Yamiq, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager (46′ Pandev), Radovanovic, Cassata (69′ Schone), Barreca (46′ Pajac); Kouamè, Sanabria. A disp.: Jandrei, Marchetti, Biraschi, Goldaniga, Zapata, Ankersen, Jagiello, Pajac, Schone, Favilli, Pinamonti, Pandev. All.: Andreazzoli

Ammoniti: El Yamiq (G), Sanabria (G), Caicedo (L)

Espulsi: