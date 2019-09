Antonio Sanabria ha parlato in vista dell’imminente sfida

Antonio Sanabria, attaccante del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare dell’imminente sfida tra i biancocelesti e i grifoni. Ecco le parole del paraguaiano.

LSC – «Per noi tutte le partite sono importanti. Quella di oggi è una gara fondamentale per la nostra crescita, perchè abbiamo raccolto poco nelle ultime partite. In Serie A tutte le squadre mettono in difficoltà, con la Lazio sarà molto difficile e dovremo dare sicuramente il 100%», conclude così il proprio intervento il giocatore del Betis, in passato finito anche nel mirino dei biancocelesti.