Lazio, contro il Genoa spazio ai senatori: panchina per i nuovi acquisti

Lazio, Inzaghi contro il Genoa lascia in panchina i nuovi acquisti

La Lazio riparte dalla vecchia guardia. Dopo il k.o di San Siro, contro l’Inter, Simone Inzaghi per la gara di oggi contro il Genoa ha deciso di affidarsi a quei giocatori già presenti in rosa lo scorso anno. Panchina, dunque, per i nuovi: Vavro, Lazzari, Jony e Adekanye.

Non è la prima volta che ciò accade, come ricordato dalla Gazzetta dello Sport, nei sei precedenti ufficiale è successo una sola volta: domenica scorsa contro il Parma. Non è una bocciatura, ma l’obiettivo è quello di ripartire immediatamente dopo i deludenti risultati, Inzaghi lo sa bene. Consapevole del fatto che questo è già un momento clou della stagione: non sono ammessi più errori.