Lazio-Genoa, dove seguire diretta TV e Live Streaming

Dove seguire diretta TV e Live Streaming di Lazio-Genoa, match valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020

Lazio-Genoa / Dopo la sfida contro l’Inter nel turno infrasettimanale, la Lazio dovrà affrontare il Genoa domenica alle 15. La squadra di Simone Inzaghi vuole ripartire, un po’ come fatto contro il Parma: anche la scorsa settimana, i capitolini erano reduci dalla sconfitta contro la Spal in campionato, a cui si era aggiunta quella con il Cluj in Europa League. Per i biancocelesti si tratterà del terzultimo appuntamento di questo primo tour de force stagionale: giovedì all’Olimpico arriverà il Rennes, mentre la trasferta di Bologna chiuderà il cammino prima della seconda sosta per le Nazionali. La diretta esclusiva della gara sarà affidata a Sky, con la possibilità di vedere il match anche in streaming su Sky Go.

Lazio-Genoa, la seduta d’allenamento

Alla vigilia del match contro il Genoa, la Lazio si è ritrovata questo pomeriggio a Formello per la seduta di rifinitura. A proposito della formazione scelta da Inzaghi, Correa farà coppia con Ciro Immobile. Felipe Caicedo si accomoderà in panchina, pronto ad entrare a partita in corso. Sulle fasce Lazzari lascerà il posto a Marusic, mentre Lulic sostituirà Jony. Il centrocampo, invece, sarà composto da Leiva con Milinkovic e Luis Alberto ai lati. Completamente recuperato Stefan Radu, che ritroverà il posto accanto ad Acerbi e a Patric sul centrodestra. Lo spagnolo ha battuto la concorrenza di Vavro e soprattutto di Luiz Felipe, che ha disputato dall’inizio sia la gara con il Parma, sia quella di San Siro. Tra i pali ci sarà, ovviamente, Strakosha. Out dai convocati Jorge Silva e Andrè Anderson.

Lazio-Genoa, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Vavro, Luiz Felipe, Bastos, Lazzari, Lukaku, Jony, Cataldi, Parolo, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Barreca; Kouamé, Pinamonti.