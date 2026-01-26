News
Lazio Genoa, nel weekend andrà in scena la gara casalinga! Il momento delle squadre
Lazio Genoa, questo weekend i biancocelesti detengono una prova casalinga contro gli uomini di Daniele De Rossi. Il confronto tra le compagini
La Lazio si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico. Venerdì 30 gennaio, con calcio d’inizio alle 20:45, i biancocelesti ospiteranno il Genoa guidato da Daniele De Rossi in un match che promette equilibrio e intensità. Alla vigilia della sfida, è interessante analizzare i numeri delle due squadre dopo 22 giornate di campionato, dati che aiutano a inquadrare meglio l’andamento delle due compagini.
Lazio Genoa, rendimento offensivo e solidità difensiva a confronto
Dopo 22 partite disputate, la Lazio ha realizzato 21 gol, mentre il Genoa ha fatto leggermente meglio in fase offensiva con 25 reti. A fare la differenza, però, è la tenuta difensiva: i biancocelesti hanno subito appena 19 gol, contro i 31 incassati dai rossoblù. Un dato che evidenzia la maggiore solidità della squadra di casa, soprattutto nei momenti chiave delle partite.
Lazio Genoa, possesso palla e qualità del gioco
Analizzando il gioco, la Lazio mantiene in media il 50,9% di possesso palla, contro il 46,6% del Genoa. Anche sul fronte della precisione tecnica emergono differenze: i biancocelesti fanno registrare un 85% di passaggi riusciti, mentre la formazione ligure si ferma al 78%. Per quanto riguarda i tiri nello specchio, i valori sono molto simili: 46% Lazio contro 47% Genoa, segnale di un equilibrio nella capacità di rendersi pericolosi.
Lazio Genoa, duelli, contrasti e disciplina
Sul piano dell’intensità fisica, il Genoa prevale nei contrasti vinti con il 66%, contro il 57% della Lazio. Nei duelli vinti, invece, i biancocelesti sono leggermente avanti (52% contro 50%). Interessanti anche i dati disciplinari: la Lazio ha commesso 237 falli, subendone 343, mentre il Genoa ne ha fatti 305 e subiti 321. I cartellini gialli sono quasi identici (45 Lazio, 44 Genoa), ma pesa la differenza nei rossi: 7 per la Lazio, 2 per il Genoa.
Numeri che raccontano due squadre diverse per approccio ma potenzialmente molto equilibrate, pronte a darsi battaglia all’Olimpico in una sfida che può dire molto sul prosieguo della stagione.
