Belahyane Lazio, futuro lontano da Verona: altre piste in Serie A e all’estero

Belahyane Lazio, il centrocampista non è orientato al ritorno a Verona: sul tavolo contatti concreti con altri club

Il futuro di Reda Belahyane resta uno dei temi aperti del calciomercato Lazio. Il centrocampista, rientrato alla base dopo l’esperienza con l’Hellas Verona, non è orientato a tornare in gialloblù e sta valutando soluzioni alternative per proseguire la propria carriera.

Secondo quanto ha affermato Nico Schira su X, Belahyane, mediano dinamico e abile nell’interdizione, è stato contattato da diversi club di Serie A, interessati al suo profilo per rinforzare la linea mediana. Parallelamente, il giocatore ha ricevuto anche alcune proposte dall’estero, in particolare dalla Ligue 1 francese e da società del campionato turco, campionati considerati attrattivi sia dal punto di vista tecnico sia contrattuale.

La Lazio osserva con attenzione l’evoluzione della situazione. Il centrocampista non rientra pienamente nei piani tecnici immediati, ma viene considerato un asset di mercato potenzialmente utile per operazioni in uscita o per sbloccare altre trattative. Per questo motivo, la dirigenza biancoceleste è pronta ad ascoltare offerte che possano soddisfare sia il club sia il calciatore.

Il ritorno a Verona, dunque, al momento non rappresenta una priorità per Belahyane, che preferirebbe una nuova esperienza in un contesto diverso, magari con maggiori garanzie di continuità. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la sua avventura alla Lazio proseguirà altrove in Italia o se prenderà forma un trasferimento all’estero. La sensazione è che il dossier Belahyane Lazio sia destinato a entrare presto nel vivo.

