Lazio, la vittoria per 3-0 contro il Lecce ha fornito indicazioni importanti sulla profondità della rosa biancoceleste. Le risposte di Doekhi e Diogo Leite possono cambiare le prospettive del reparto difensivo

Alla vigilia della partita contro il Lecce, una delle principali preoccupazioni in casa Lazio riguardava il rendimento dei giocatori chiamati a sostituire gli infortunati. Fino a quel momento Gennaro Gattuso aveva trovato parecchie certezze nella formazione titolare, mentre restava da capire quanto potessero offrire alcuni elementi utilizzati con minore frequenza. Il successo per 3-0 contro i salentini ha fornito una prima risposta incoraggiante, soprattutto per quanto riguarda Danilho Doekhi e Diogo Leite. I due difensori hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra in un momento particolarmente delicato per il reparto arretrato biancoceleste.

Lazio, Doekhi e Diogo Leite: l’emergenza può diventare un’opportunità

L’infortunio di Josip Sutalo ha privato Gattuso di uno dei principali riferimenti della sua retroguardia. Il croato si era guadagnato la fiducia dell’allenatore attraverso una serie di prestazioni convincenti e la prospettiva di dover rinunciare a lui per diverse settimane aveva sollevato qualche interrogativo.

Per questo la partita contro il Lecce aveva un valore particolare per Doekhi e Diogo Leite. Entrambi avevano bisogno di minutaggio, ma soprattutto di acquisire quella fiducia che soltanto le partite ufficiali possono dare a un difensore.

Il fatto che la Lazio sia riuscita a mantenere la porta inviolata rappresenta un buon punto di partenza. Certamente arriveranno avversari più impegnativi sotto il profilo offensivo, ma sarebbe sbagliato sminuire la risposta dei due centrali soltanto per il valore dell’avversario affrontato.

Lazio, Gattuso ha bisogno di ampliare le rotazioni in difesa

Finché si gioca una volta alla settimana e gli infortuni sono pochi, mantenere una formazione relativamente stabile può rappresentare un vantaggio. Il problema nasce quando vengono meno contemporaneamente più titolari oppure quando il calendario comincia a farsi fitto.

La Lazio dovrà affrontare anche gli impegni di Supercoppa Italiana, oltre a un campionato nel quale ogni giornata sta assumendo un peso sempre maggiore.

Poter scegliere tra più difensori senza essere condizionati dal timore di abbassare eccessivamente il livello della squadra cambierebbe parecchio le prospettive di Gattuso.

In questo senso, la crescita di Doekhi e Diogo Leite potrebbe avere ripercussioni anche sulle strategie del mercato di gennaio. Prima di stabilire dove sia realmente necessario intervenire, sarà importante capire quanto possano dare i calciatori già presenti a Formello.

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Lazio, da Floriani Mussolini a Noslin: le occasioni non mancano con Gattuso

Quello dei due difensori non sarebbe nemmeno il primo caso stagionale di giocatori capaci di approfittare delle difficoltà dei compagni.

Romano Floriani Mussolini ha costruito la propria stagione partendo dall’infortunio di Marusic, mentre contro il Lecce è stato Tijjani Noslin a prendersi la scena con una doppietta.

Sono situazioni differenti, ma utili per comprendere quanto possa ancora cambiare la gerarchia interna alla rosa biancoceleste.

Per Doekhi e Diogo Leite il difficile comincia adesso: una buona partita può convincere l’allenatore a concedere una seconda occasione, mentre per guadagnarsi stabilmente la sua fiducia servirà continuità.

La Lazio, intanto, ha superato il primo appuntamento dopo la sosta senza pagare dazio per le assenze. Considerando le preoccupazioni della vigilia, non era affatto scontato. E forse, oltre ai tre punti e alla doppietta di Noslin, è proprio questa la notizia migliore lasciata dalla partita contro il Lecce.