Garlaschelli: «Con Castellanos si vede un gioco diverso»

L’ex calciatore ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all’assenza di Castellanos nella seconda parte di stagione della Lazio

L’ex calciatore Renzo Garlaschelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche dell’attaccante della Lazio, Valentin Castellanos, che potrebbe tornare in campo o nel match di domani o nel derby contro la Roma.

LE PAROLE – Manca proprio una prima punta. Con lui in campo si vede un gioco diverso. La sua assenza ha pesato tanto in questi mesi. Viene da due infortuni muscolari e ci sarà una temperatura bassa. Io non lo rischierei. È fisiologico. Non si è mai potuto fermare. Ha un po’ il fiato corto e si vede. Con il ritorno del Taty migliorerà pure lui.