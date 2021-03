Formello, rifinitura pre Bayern Monaco: gli scatti della seduta FOTO

A Formello, la Lazio ha svolto l’allenamento di rifinitura prima della partenza per la Germania: nel mirino il Bayern Monaco

La Lazio manda in scena le ultime prove tattiche, prima della partenza per la Germania, per la gara di ritorno contro il Bayern Monaco. Mister Inzaghi ha dichiarato in conferenza: «All’andata abbiamo compromesso il passaggio del turno, voglio corsa e determinazione, anche se sono i campioni d’Europa e del Mondo».

Così, sul campo di Formello, la squadra ha lavorato per trovare il migliore assetto per arginare lo strapotere dei bavaresi. Ecco alcuni scatti della rifinitura: