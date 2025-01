Lazio Fiorentina, la carica di Gosens: «Vogliamo vincere e risollevarci e per riuscirci dobbiamo fare questa cosa»

Lazio Fiorentina, il tedesco ad una settimana dalla sfida dell’Olimpico con i biancocelesti carica i toscani rilasciando queste parole

Al termine della partita pareggiata dalla sua Fiorentina con il Torino, ai cronisti presenti al Franchi ha parlato Gosens, il quale si proietta al futuro e alla sfida di domenica sera con la Lazio rilasciando queste parole

LAZIO – Menomale che è ancora lunga, c’è ancora tanto da vincere. Per questo, soprattutto per questo, dobbiamo restare uniti e lavorare con la mente calma, libera e positiva per centrare i nostri obiettivi

FISCHI – I fischi vanno accettati, hanno delle aspettative ed è giusto così. Abbiamo fatto otto vittorie consecutive, sono nate delle aspettative che ora, purtroppo, non riusciamo a tenere. Vanno accettati però, dal mio punto di vista da calciatore, so che spinta possono dare i tifosi. Quindi dobbiamo stare tutti uniti e restare, soprattutto, positivi. Lo chiedo ai miei compagni e lo chiedo anche ai tifosi

PERIODO NEGATIVO – In questo momento stiamo pagando gli episodi negativi. Tutte le azioni vicino alla nostra porta sono gol. Non abbiamo la forza mentale per smaltire certi episodi, questi ci tolgono certezze e diamo un vantaggio agli avversari. Dobbiamo ritrovare la fiducia in noi stessi, gli errori fanno parte del calcio. Sbagliavamo anche prima, quando abbiamo fatto le otto vittorie consecutive, ma avevamo la forza di reagire. Ci sta mancando questo