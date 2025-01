Lazio Fiorentina, Focolari accusa i viola: «Comportamento antisportivo molto grave il loro»

Lazio Fiorentina, Focolari all’attacco dei violi: «Da parte loro comportamenti antisportivi molto gravi; arbitraggio vergognoso»

Furio Focolari ha parlato ai microfoni di Radio Radio dopo la sconfitta in Lazio Fiorentina, sottolineando in particolare la pessima gestione arbitrale di Rapuano, che ha permesso che il nervosismo aumentasse con il passare dei minuti e in particolare alcuni atteggiamenti antisportivi da parte dei viola. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Sono molto combattuto. Il primo tempo la Fiorentina ha fatto quello che ha voluto. Ciò è stato dovuto alle scelte di Baroni: lasciare in panchina Rovella è stato un errore. La Viola ha meritato, però lamento un comportamento antisportivo grave, non è possibile che tutti abbiano avuto i crampi durante i novanta minuti. L’arbitro, Rapuano, ha recuperato ma il palo di Pedro è stato segno della sfortuna biancoceleste. La Lazio è ancora quarta ma Baroni deve spiegare perché il migliore centrocampista della Lazio, Rovella, è stato lasciato fuori per Dele-Bashiru, giocatore non all’altezza in quel ruolo. Una Lazio sotto certi aspetti è carente, questa squadra non può perdere due partite contro la Fiorentina. L’arbitraggio è stato vergognoso anche se negli episodi chiave non ha influito, permettendo ai giocatori della Fiorentina di perdere tempo».