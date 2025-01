Lazio Fiorentina, Cataldi riuscirà a sfidare la sua ex squadra? Le ultime sulle sue condizioni in vista della partita

Lazio Fiorentina, a pochi giorni dalla sfida dell’Olimpico le ultime riguardo i toscani e la situazione dell’ex biancoceleste

L’obiettivo primario della Lazio è centrare il successo anche con la Real Sociedad e dare anche di conseguenza, un segnale chiaro anche in Europa League. Domenica però all’Olimpico arriva anche la Fiorentina, che evoca ricordi deludenti per i biancocelesti vista la vittoria discutibile della squadra di Palladino della gara di andata. Per quanto riguarda i toscani, Palladino deve fare i conti con la presenza o meno di Cataldi, il quale giocherebbe la sua eventuale partita da ex contro le aquile.

Il centrocampista è alle prese con dei problemi muscolari che gli hanno impedito di prendere parte alla seduta odierna, e ha svolto una seduta differenziata a parte. Il tecnico lo monitonerà per valutare le sue condizioni.