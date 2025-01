Lazio Fiorentina, Baroni infuriato in panchina: il motivo e cosa sta succedendo

Lazio Fiorentina, il tecnico biancoceleste si sta facendo sentire con i suoi giocatori in questo primo tempo. Ecco cosa sta succedendo

A Marco Baroni non sta piacendo per niente la sua Lazio in questo primo tempo dell’Olimpico contro la Fiorentina. Il tecnico biancoceleste, come evidenziato da Dazn, è infuriato per l’atteggiamento dei suoi calciatori e vorrebbe uno scossone per riaprire il match.

Infatti, la squadra di Palladino è in vantaggio di due reti, grazie ai gol di Adli e Beltran, quando siamo allo scadere della prima frazione di gioco.