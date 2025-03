Fiore: «Juve e Atalanta sono le squadre più attrezzate»

L’ex giocatore della Lazio, Stefano Fiore, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla lotta Champions

Stefano Fiore ha parlato ai microfoni di Radiosei.

La partita di lunedì è importante e può dirci tanto. Vincere la partita può dare qualcosa in più; è chiaro che in casa Lazio ci si augura un pari tra Juventus e Atalanta che, sulla carta, sono squadre più attrezzate della Lazio per arrivare in Champions.