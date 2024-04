Nuovi parametri FIGC, cosa cambia per la Lazio in vista della prossima stagione. I biancocelesti dovranno pensare ad alcune cessioni

Come riportato da Il Corriere dello Sport, in vista della prossima stagione la FIGC introdurrà nuovi parametri di controllo. La Lazio, per essere in regola, dovrà sistemare l’indice di liquidità e dovrà abbassare la percentuale del rapporto tra monte stipendi e ricavi. Quest’ultimo, attualmente è del 90% e dovrà scendere all’80%.

Dunque, la priorità della Lazio sarà vendere e dovrà riuscire a piazzare soprattutto i giocatori che rientreranno dai prestiti e che non fanno parte del progetto: Cancellieri, Basic, Marcos Antonio, Akpa Akpro e Kamenovic.