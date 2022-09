Lazio Feyenoord, mini turnover a centrocampo: Milinkovic può riposare

Contro il Feyenoord, l’allenatore della Lazio Sarri potrebbe decidere di far riposare Milinkovic-Savic

In vista del match di questa in Europa League contro il Feyenoord, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri potrebbe apportare un mini turnover nell’undici di partenza. A centrocampo potrebbe restare in panchina un big: ovvero Milinkovic-Savic.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico biancoceleste potrebbe far riposare il Sergente. A sostituirlo contro gli olandese ci sarà Basic.