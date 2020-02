Lazio, Fassone:«I biancocelesti mi piacciono di più»

L’ex dirigente del Milan si è espresso ai microfoni dell’emittente radiofonica per parlare della lotta Scudetto tra Lazio, Juventus ed Inter

Fassone, prima dell’esperienza con il Milan, ha fatto parte dei piani dirigenziali di Juventus ed Inter.

Sia i nerazzurri che i bianconeri sono in lotta per lo Scudetto, con la Lazio alle calcagna. L’ex dirigente ha quindi espresso il suo parere sul campionato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Alcuni presidenti ”illuminati” hanno ottenuto i risultati più importanti, lasciamo stare la Juve, ma il presidente del Napoli, della Lazio e dell’Atalanta si dedicano con passione alle proprie creature. Hanno raggiunto eccellenti risultati sportivi ed economici. È un campionato molto bello, vedere 3 squadre raggruppate in un solo punto. Dal punto di vista qualitativo i biancocelesti mi piacciono di più. La squadra di Sarri non ha saputo fare un salto di qualità, l’Inter di Conte è solida, ma a me non piace e adesso ha una rosa che fa paura. Divertente da godere fino alla fine».