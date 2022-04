Lazio, pranzo di squadra: tutti uniti per il finale di campionato

Un pranzo per rilanciare il patto fatto a gennaio: alla Lazio spettano ancora 7 gare per poter centrare l’Europa League

Un pranzo per rilanciare il patto sancito a gennaio: la squadra, ieri, ha organizzato una grigliata in quel di Formello per brindare al futuro della Lazio. Tante cose cambieranno in vista della prossima stagione ma, prima di pensare al futuro, i ragazzi di Sarri dovranno concentrarsi sul finale di campionato.

Sono 7 le gare a disposizione per centrare l’Europa League, obiettivo fondamentale soprattutto a livello economico: gli introiti della qualificazione alla competizione darebbero una bella mano. Come riporta Il Messaggero, dopo il vertice con Lotito e Tare, il mister ha riunito la squadra per caricarla in vista del grande sprint finale.