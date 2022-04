Rinnovo Sarri, Lotito: «Certo che il mister resterà alla Lazio»

Rinnovo Sarri, Lotito si sbilancia confermando la permanenza del tecnico sulla panchina biancoceleste

Lotito non lascia spazio ad alternative: «Ma certo che Sarri resterà alla Lazio…». La cena di mercoledì sera – fatta insieme al tecnico e al ds Tare – è effettivamente andata bene, anche se di rinnovo non si è parlato e – sottolinea Il Messaggero – non è un buon segnale.

Al tecnico interessa capire se la società sia proiettata verso il futuro, con un progetto che possa fornirgli garanzie tecniche e dall’incontro ne è uscito sicuramente confortato.