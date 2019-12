Lazio, sui social Bastos condivide tutto il suo entusiasmo dopo la vittoria contro la Juventus di ieri sera.

Un tabù dopo l’altro: la Lazio supera tutti i suoi limiti e si spinge sempre più in alto. Un successo dopo l’altro: la chiave del terzo posto è tutta lì.

L’aria che si respira in casa biancoceleste è fatta di entusiasmo puro. Anche Bastos, ieri sera contro la Juventus in panchina, se ne riempie i polmoni. Su Instagram, condivide la gioia per la vittoria: «Yes, we can!». Nient’altro da aggiungere.