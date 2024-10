Lazio Empoli, prosegue la VENDITA dei tagliandi: il DATO sugli spettatori

Lazio Empoli seconda in casa consecutiva, prosegue la vendita dei tagliandi per il match in programma domenica

Lazio Empoli seconda gara consecutiva in casa per la squadra di Baroni. Nella serata di ieri erano presenti circa 27.000 spettatori, niente di esaltante ma allo stesso tempo numeri buoni rispetto alle ultime apparizioni in Europa League, considerando anche l’orario della partita.

Per la sfida ai toscani è ancora aperta la vendita dei tagliandi, si parte dalla base di 28.200 abbonati, con Curva, Distinti Nord e Tevere Parterre esauriti. In Tevere lato Nord sono rimasti circa 300 posti.

C’è ampia disponibilità in tutti gli altri settori: ampia in Tevere Centrale e Tevere lato Sud, così come in Monte Mario, Distinti Sud e Curva Maestrelli. Verosimilmente allo Stadio Olimpico saranno presenti oltre 40.000 spettatori.