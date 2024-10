Lazio Empoli, Rebecca Corsi: «Perdere così ci fa girare le scatole. C’è rammarico, ecco perché»

Lazio Empoli, la vice presidente dei toscani Rebecca Corsi ha parlato così della sconfitta contro la squadra di Marco Baroni

Intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Rebecca Corsi, vice presidente dell’Empoli, ha parlato così delle sconfitte contro Napoli e Lazio:

PAROLE – «C’è rammarico per la sconfitta contro i campani, ma anche per quella contro la Lazio. Perdere una partita per un episodio ci fa veramente girare un po’ le scatole, ma le partite preferisco perderle così, dobbiamo solo continuare su questa strada che è quella giusta. Rigore per il Napoli? Non c’è mai l’immagine pulita che ti dia la risposta definitiva. Tanto vale non perdere energie e cercare di andare avanti e pensare alla prossima partita, siamo già con la testa alla gara di domenica e la concentrazione è tutta sul prossimo match».