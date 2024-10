Lazio Empoli, Mimun: «Clima giustamente EUFORICO, Baroni, il PARAGONE con MAESTRELLI...»

Le parole di Clemente Mimun al Messaggero in vista della fida Lazio Empoli: «Non sarà semplice, ma dovremmo farcela. Mettetecela tutta!»

Clemente Mimun sul Messaggero presenta la partita Lazio Empoli con l’entusiasmo di una squadra che in questo avvio di stagione ha saputo creare un ottimo feeling tra calciatori e il tecnico Marco Baroni. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «C’ è giustamente un clima euforico attorno alla Lazio. La squadra gioca piuttosto bene, ci mette sempre molto impegno, segue alla lettera le indicazioni del mister, col quale sembra proprio esserci già un buon feeling. Insomma molto bene in Europa, dignitosamente in campionato, con la squadra in crescita e una continua rotazione che permette a tutti di scendere in campo e mostrare il loro valore. Baroni sa come tenere la squadra coi piedi in terra e basa le sue scelte su due principi fondamentali: lavoro e impegno. Ho letto paragoni esagerati sulle capacità e i modi del mister, che qualcuno già paragona a Maestrelli. Chi vuole bene alla Lazio dovrebbe pesare bene le parole. La squadra del Maestro è nella leggenda perché costruì un miracolo sportivo e umano. Baroni è una persona seria gentile, pesa le parole, lavora tanto sul campo e sui singoli giocatori. Tutto fa pensare che col tempo vedremo dei buoni frutti. Personalmente intanto andiamo allo stadio con la certezza di variazioni tattiche e di una Lazio che ce la metterà tutta. Baroni sta costruendo una squadra unita, affiatata, che gioca bene. E sia gli “anziani” che i nuovi ci stanno prendendo gusto. La verità è che la Lazio non è solo la grande occasione della vita per il mister, ma anche per gran parte dei giocatori. Alcuni sono felicissimi di stare a Roma. Altri hanno sogni più grandi. L’importante, per ora, è che diano il massimo qui, poi si vedrà. Intanto Castellanos fa sognare a suon di gol. Pedro si conferma campione inossidabile. Provedel e Mandas danno ampie garanzie e Dia ancora non ha mostrato tutto il suo repertorio. Risparmio giudizi sulla classe e l’impegno di Zaccagni, Guendouzi e Rovella. L’Empoli, però, ha un’ottima classifica e ha mostrato di saper far risultato anche con le “grandi”. Bisogna scendere in campo con grinta e concentrazione. I toscani sono una brutta bestia, ma dobbiamo batterli per continuare a sperare in una bella stagione. Non sarà semplice, ma dovremmo farcela. Mettetecela tutta!».