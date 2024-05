Lazio Empoli, la carica di Pezzella: «Ecco cosa dobbiamo fare per centrare la salvezza»

Lazio Empoli, in prossimità del match di domenica il giocatore toscano carica la squadra di Nicola con queste dichiarazioni

A pochi giorni da Lazio Empoli fondamentale per la zona europea e salvezza, Giuseppe Pezzella ha rilasciato in conferenza stampa post Frosinone queste dichiarazioni per l’obiettivo dei toscani

PAROLE – Non dobbiamo perdere la compattezza e lo spirito di sacrificio. Non dobbiamo pensare alle altre squadre ed essere timorosi