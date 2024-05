Lazio Empoli, Garlaschelli: «Emozionante tornare all’Olimpico, sarà una bella festa» Le parole dell’ex giocatore

Renzo Garlaschelli, eroe dello Scudetto Lazio del 74, sarà presente allo stadio Olimpico per il match contro l’Empoli, in occasione della festa per festeggiare i 50 anni da quel giorno storico. Ecco il commento dell’ex giocatore ai microfoni di Radiosei:

«Siamo all’ultima curva prima del traguardo. Sono anni che manco dall’Olimpico, sicuramente sarà emozionante. Sarà una bella festa. Il 12 maggio è stata una giornata indimenticabile per tutti. Se dopo 50 anni siamo qui ancora a festeggiare, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. Certo, senza i miei gol non avremmo festeggiato. E’ la pura e semplice verità (ride, ndr), niente di nuovo»