Lazio: ecco il confronto con la difesa rispetto alla scorsa stagione

Ecco il confronto dell’attuale fase difensiva della Lazio con quella della scorsa stagione, dove la difesa era migliore

Impietoso il confronto numerico della difesa biancoceleste. Nella passata stagione infatti, la Lazio di Sarri ha subito soltanto 30 gol in tutto il campionato. Un dato che ha sicuramente contribuito nell’ottenere il secondo posto in classifica.

In questa stagione invece, alla 27°giornata di Serie A ha già incassato ben 29 reti. Un dato che potrebbe spiegare benissimo come mai la Lazio occupa il nono posto in classifica.