Romagnoli, il piano della Lazio in vista della prossima stagione. Questa strategia sarà determinante! - Lazio News 24

Romagnoli, la Lazio vuole blindarlo: rinnovo pronto, si firma nel 2026. La situazione dei biancocelesti

Alessio Romagnoli e la Lazio si preparano a prolungare il loro percorso insieme. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la prossima settimana è in programma un incontro tra il club biancoceleste e l’entourage del difensore per definire i dettagli del rinnovo contrattuale, che prevede anche un adeguamento dell’ingaggio.

Nonostante il contratto attuale di Romagnoli scada nel 2027, la società ha deciso di premiare il rendimento e la leadership del centrale romano, protagonista di due stagioni da leader assoluto al centro della difesa. La Lazio punta su continuità e stabilità, e per questo vuole blindare uno dei suoi uomini più rappresentativi, anche in vista delle ambizioni future del club.

La trattativa è ben avviata e c’è ottimismo su tutti i fronti. L’accordo, però, non potrà essere ufficializzato subito: a causa del blocco del mercato, la Lazio non è attualmente in grado di registrare modifiche contrattuali. Il nuovo accordo, infatti, potrà essere formalizzato soltanto a partire da gennaio 2026. Una tempistica che non frenerà la volontà delle parti, ma che richiede pazienza e pianificazione.

Romagnoli, cresciuto nelle giovanili della Roma ma da sempre tifoso della Lazio, ha trovato nella Capitale il suo equilibrio perfetto. È diventato uno dei pilastri dello spogliatoio, un riferimento tecnico e caratteriale sia per i compagni che per l’allenatore. Il suo rendimento è stato costante, e le sue prestazioni sono state determinanti soprattutto nella stagione 2022-23, conclusa con il secondo posto in campionato.

L’obiettivo del club è chiaro: evitare possibili inserimenti da parte di club esteri e consolidare il progetto tecnico ripartendo da figure affidabili come Romagnoli. Il nuovo contratto dovrebbe prevedere un adeguamento significativo dell’ingaggio, in linea con il ruolo centrale che il difensore ha assunto all’interno della rosa.

L’incontro previsto per la prossima settimana servirà a limare gli ultimi dettagli dell’accordo. Per i tifosi biancocelesti, si tratta di un segnale importante: la Lazio non vuole perdere i suoi punti fermi, nonostante le limitazioni imposte dal blocco del mercato.

Con Romagnoli al centro della difesa e nel cuore del progetto, la Lazio guarda al futuro con ambizione e identità. E il rinnovo del suo numero 13 sarà solo il primo passo.