Insigne-Lazio, pista calda per l'attaccante. Occhio però all'interesse di quella rivale - Lazio News 24

Insigne-Lazio, pista calda: ma spunta anche il Sassuolo. La situazione attuale dei biancocelesti

Il nome di Lorenzo Insigne torna a circolare con forza sul mercato italiano, e tra le squadre interessate spunta ancora una volta la Lazio. L’asse Insigne-Lazio è tutt’altro che chiuso: l’ex capitano del Napoli, attualmente in forza al Toronto FC in MLS, è da tempo nei pensieri del club biancoceleste, alla ricerca di profili esperti e di qualità per rinforzare il reparto offensivo. Il nuovo corso tecnico vuole affidarsi a giocatori capaci di garantire immediatezza e rendimento, e Insigne risponde perfettamente a queste caratteristiche.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, la Lazio non è l’unica squadra sulle tracce dell’attaccante classe 1991. Anche il Sassuolo avrebbe messo gli occhi su Insigne, soprattutto dopo la probabile cessione di Armand Laurienté al Sunderland. Il club emiliano si prepara a salutare uno dei suoi uomini di maggior talento e punta a sostituirlo con un calciatore già pronto, con esperienza e qualità tecniche. Nella lista dei sostituti figurano anche i nomi di Zerbin, Fadera e Buchanan, ma Insigne rappresenterebbe l’opzione più ambiziosa.

La trattativa Insigne-Lazio, tuttavia, non è semplice. Il giocatore ha un ingaggio molto elevato negli Stati Uniti, dove percepisce uno dei salari più alti della Major League Soccer. Un suo ritorno in Serie A, dunque, richiederebbe un importante sforzo economico da parte del club interessato, oltre a una disponibilità da parte del calciatore a rivedere le sue richieste. Proprio per questo, la Lazio starebbe studiando una formula vantaggiosa, magari in prestito con parte dell’ingaggio pagata dal Toronto FC, per rendere l’operazione sostenibile.

Insigne, dal canto suo, non ha mai chiuso la porta a un ritorno in Italia, specialmente in un ambiente competitivo e con ambizioni europee come quello della Lazio. I biancocelesti potrebbero offrirgli un ruolo centrale nel progetto tecnico, sfruttando la sua esperienza internazionale e la sua capacità di incidere anche nei momenti decisivi.

L’asse Insigne-Lazio resta dunque uno dei temi caldi di questo mercato estivo, ma l’inserimento del Sassuolo apre nuovi scenari. La sfida tra club è ufficialmente partita: chi riuscirà a convincere il fantasista di Frattamaggiore?