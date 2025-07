Calciomercato Lazio: rifiutata una proposta per Cancellieri. La volontà del ragazzo è… Ultime sul futuro dell’esterno offensivo

Il calciomercato Lazio non si muove sul fronte delle entrate, ma su quello delle possibili uscite, dove arriva un’importante novità riguardo al futuro di Matteo Cancellieri. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club biancoceleste ha ricevuto un’offerta ufficiale da parte dei greci dell’Olympiacos per l’attaccante esterno.

La risposta della Lazio, tuttavia, è stata un netto rifiuto. La società, al momento, ha deciso di non prendere in considerazione la proposta del club del Pireo, bloccando sul nascere la trattativa. A rafforzare questa posizione c’è un fattore altrettanto decisivo: la volontà dello stesso giocatore. Come sottolineato da Schira, anche Cancellieri vorrebbe rimanere alla Lazio per giocarsi le sue carte e provare a convincere il tecnico Maurizio Sarri.

Questa decisione si inserisce perfettamente nel contesto del ritiro estivo di Formello. Sarri sta utilizzando queste settimane di intensa preparazione per valutare uno a uno ogni elemento della rosa, con un’attenzione particolare a quei giocatori che, per un motivo o per l’altro, hanno avuto meno spazio nella scorsa stagione. Cancellieri rientra in questa categoria e il tecnico vuole vederlo all’opera in allenamenti e amichevoli prima di dare un verdetto definitivo sul suo futuro.

La situazione resta comunque fluida. La Lazio ha la necessità di sfoltire la rosa, in particolare la lista dei giocatori “over 22”, e il nome di Cancellieri era stato indicato come uno dei possibili partenti. Il “no” all’Olympiacos, quindi, non chiude la porta a una cessione in modo definitivo, ma rappresenta un chiaro segnale: per ora, il giocatore avrà la sua chance. La palla passa a lui per dimostrare a Sarri di poter essere una risorsa preziosa per la nuova stagione.