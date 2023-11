Lazio, è qui la festa! Il club condivide sui social il dietro le quinte della vittoria di ieri con il Celtic – VIDEO

Lazio, il club pubblica sui social il film dei festeggiamenti della squadra per la preziosa vittoria di ieri con il Celtic

Vincere era d’obbligo per la Lazio, e la missione è stata compiuta nel migliore dei modi per la squadra di Sarri. Su Twitter il club pubblica i festeggiamenti della squadra anche con i tifosi dopo la gara con Il Celtic, come ad esempio il saluto di Immobile alla Nord, oppure il bacio di Rovella e tanto altro ancora