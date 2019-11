Silvio Proto nella serata di ieri è stato protagonista di una buonissima prestazione

Silvio Proto ha contribuito al risultato finale del match di ieri sera. La Lazio ha superato di misura il Cluj di Petrescu e per questo deve ringraziare anche l’esperto portiere belga. In Europa League i biancocelesti non terminavano un match con un clean sheet da oltre un anno e mezzo. Ecco il particolare dato riportato da Lazio Page.