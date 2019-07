Raggi: «Tra pochissimo premierò la Lazio in Campidoglio» – Foto

Il tweet della Raggi in attesa della premiazione della Lazio in Campidoglio

Manca pochissimo all’incontro di oggi tra la Lazio e Virginia Raggi. L’appuntamento è fissato alle ore 14:30 in Campidoglio. Saranno presenti il presidente Claudio Lotito, mister Inzaghi e altri rappresentanti dello staff biancoceleste. Intanto la sindaca di Roma ha pubblicato un tweet sul suo profilo ufficiale: «Tra pochissimo, alle ore 14:30, riceverò in Campidoglio la Lazio e premierò i giocatori per la vittoria della Coppa Italia 2018/2019».