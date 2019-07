Paideia, secondo giorno di visite mediche: è il turno dei centrocampisti – FOTO & VIDEO

Secondo giorno di visite mediche in casa Lazio: questa mattina saranno i centrocampisti a sottoporsi ai test d’idoneità in Paideia

Secondo giorno di visite mediche in casa Lazio. Dopo i test di ieri, a cui hanno fatto seguito le prove atletiche all’Isokinetic ed il primo allenamento della stagione a Formello, alcuni biancocelesti si recheranno questa mattina in Paideia. Oggi sarà il turno dei centrocampisti: Lucas Leiva, Sergej Milinkovic, ed il Primavera Jorge Silva. Presenti anche il Tucu Correa, e Luis Alberto. Quella odierna sarà una giornata impegnativa per i biancocelesti che, questo pomeriggio alle 15, saranno premiati dalla sindaca Raggi per la vittoria della Coppa Italia.