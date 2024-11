Lazio, domani contro il Bologna sta attenta a Castro: all’Olimpico l’argentino segnare sa come si fa – i numeri

Lazio, alla vigilia della partita contro gli emiliani ripercorriamo ed analizziamo i dati statistici del giocatore argentino

Finalmente ci siamo, domani sera allo stadio Olimpico va in scena di nuovo la Lazio alla quale servono i tre punti per rimanere nelle zone nobili della classifica, e magari chissà sognare il primato in classifica insieme a Inter e Atalanta. Per farlo la formazione di Baroni deve avere la meglio sul Bologna di Italiano, il quale per la partita vuole puntare su un suo asso vincente ossia Castro il quale viene da una rete prima della sosta realizzata proprio all’Olimpico con la Roma prima della pausa.

Attualmente l’argentino ha collezionato 11 presenze e ha realizzato 4 gol di cui uno citato poco fa alla Roma, e ben 2 assist. I tifosi biancocelesti si augurano che domani l’attaccante naturalmente si scordi come si fa e rimanga a secco nel tabellino marcatori