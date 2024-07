Lazio, la dolce dedica di Zaccagni alla figlia Dea- FOTO. Il post social dell’arciere biancoceleste

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio è diventato papà della secondogenita Dea e, appena possibile, non perde occasione per stare con lei. Oggi l’ultimo saluto prima di partire con la squadra per la Germania, sabato ci sarà l’amichevole con l’Hansa Rostock, lo scatto è stato poi condiviso dal biancoceleste attraverso il proprio profilo Instagram.