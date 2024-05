Lazio, Djuric oggi ti ringrazia: ecco da quanto l’ex Verona non realizzava una doppietta

Lazio, l’attaccante del Monza grazie alla doppietta di quest’oggi sfata un tabu riguardo la sua doppietta in serie A

Il pomeriggio del Brianteo contro il Monza è amarissimo per la Lazio, la quale non solo rallenta nella corsa europea ma un dato riguardo Djuric aumenta ancor di più la rabbia al club. L’ex Verona infatti riesce a realizzare di nuovo una doppietta in serie A, che non gli riusciva addirittura prima della fase critica della pandemia. Aveva realizzato 14 gol in 122 match.