Lazio, la difesa è un bunker impenetrabile! Il reparto difensivo il fiore all’occhiello della squadra di Gattuso – Lazio News 24

Lazio, la difesa biancoceleste è un fortino impenetrabile! La retroguardia è il fiore all’occhiello della squadra biancoceleste in questo momento della stagione

Nessuno avrebbe pronosticato un impatto simile dopo una rivoluzione estiva così profonda. Eppure, mentre l’Inter aggancia la vetta della classifica, la vera favola del torneo continua a tingersi di biancoceleste. Nonostante gli addii pesanti di elementi chiave come Provedel, Gila e Romagnoli, la squadra guidata da Gennaro Gattuso vanta oggi la difesa impenetrabile per eccellenza dell’intera Serie A. Un muro quasi invalicabile che, dopo otto giornate, ha concesso agli avversari appena cinque reti, facendo meglio persino della Roma e confermando la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico.

Ultimissime Lazio LIVE: la rinascita di Gattuso e i numeri strepitosi di Tavares

Lazio e il fattore Mandas: le parate che valgono un tesoro

Il segreto di questa retroguardia ridisegnata per quattro quinti risiede anche nei guantoni di Christos Mandas. Il portiere greco si sta consacrando come uno dei fattori decisivi di questo avvio di stagione, sfoderando interventi prodigiosi che hanno letteralmente blindato il risultato in più di un’occasione. Come certificato dai numeri, le sue parate chiave hanno fruttato ben dieci dei ventidue punti accumulati fin qui in classifica dai capitolini. Nonostante il clean sheet sia sfumato nel finale della recente sfida contro il Parma, l’estremo difensore continua a scalare le gerarchie e a vedere impennare vertiginosamente il proprio valore di mercato, attirando inevitabilmente le attenzioni dei grandi club d’Europa.

Lazio al giro di boa: Tavares tra gli imprescindibili

Il rendimento straordinario del reparto arretrato non poggia soltanto sulle doti del portiere. Tra le liete novelle di questo campionato spicca la crescita esponenziale di Nuno Tavares, autentico treno sulla fascia sinistra e trascinatore silenzioso della manovra. Come evidenziato dal quotidiano La Repubblica, l’intenzione del tecnico Gennaro Gattuso e della società è blindare immediatamente i pezzi pregiati della rosa in vista della finestra invernale di mercato, spegnendo sul nascere le sirene di mercato che rischiano di destabilizzare l’ambiente.

Lazio ritrova certezze: l’Impatto di Diogo Leite

A completare un quadro già di per sé esaltante ci sono le risposte arrivate dalla panchina e dai nuovi innesti. Nell’ultimo impegno casalingo contro il Parma, l’ingresso in campo di Diogo Leite al posto dell’infortunato o acciaccato Oliver Provstgaard ha offerto segnali più che incoraggianti. Il centrale portoghese si è disimpegnato con personalità, sfoggiando una prova solida e pulita sia in fase di contenimento che nell’impostazione dell’azione. Un’ulteriore dimostrazione di profondità per una rosa che, partita dopo partita, continua a stupire e a credere nei propri sogni di gloria.