Sogna il ritorno in Italia Romulo, ecco cosa ha svelato l’ex giocatore della Lazio sul suo futuro prossimo

Una cosa è certa: l’Italia è rimasta nel cuore al brasiliano (naturalizzato non a caso italiano) Romulo. Intervistato stamane da Tuttosport, l’ex giocatore della Lazio ha svelato il suo desiderio di chiudere la carriera nel Bel Paese.

FUTURO – «Ronaldo Il Fenomeno mi ha proposto il ruolo di coordinatore tecnico della Prima Squadra del Cruzeiro. Ho detto no, almeno per ora, perché vorrei giocare ancora un anno. Mi piacerebbe chiudere la carriera da voi. Intanto sto già studiando da allenatore: ho preso il patentino per allenare in Italia, Brasile e Argentina. Il mio futuro sarà in panchina».