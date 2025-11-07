Lazio, Maffei: «I biancocelesti hanno dimostrato di saper soffrire e di essere una squadra. Sul mercato...»

Fabrizio Maffei analizza la Lazio: «Una squadra che sa soffrire e reagire». Il giornalista si è soffermato sul momento dei biancocelesti.

Il giornalista Fabrizio Maffei, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha offerto una panoramica completa sul momento che sta vivendo la Lazio, toccando temi cruciali come il mercato, la recente vittoria contro il Cagliari, gli infortuni, la possibile cessione del club e la prossima sfida contro l’Inter.

Una Lazio che ha imparato a soffrire

Secondo Maffei, la Lazio sta attraversando una fase di continua emergenza, sia per le difficoltà legate al mercato sia per i risultati altalenanti. Tuttavia, il giornalista riconosce alla squadra un merito importante: «Questa Lazio ha imparato a soffrire. Ha messo da parte i tatticismi e oggi gioca un calcio più semplice e pratico. Si difende, riparte e sa adattarsi ai momenti della partita, cercando sempre di ottenere il massimo possibile».

La vittoria col Cagliari e la solidità difensiva

Commentando la gara con il Cagliari, Maffei ha sottolineato come non si sia trattato di un match spettacolare, ma comunque prezioso: «Oggi non esistono più partite facili. La Lazio ha mostrato solidità e pochi gol subiti: questo è un dato confortante e dimostra la crescita difensiva della squadra».

Il mercato e la passione dei tifosi

Sul fronte del mercato, Maffei ha evidenziato il legame tra la Lazio e i suoi tifosi: «La Lazio vive della passione della sua gente. A San Siro ci saranno quasi quattromila laziali, un segnale straordinario. Ma sul mercato bisogna essere realistici: certi nomi in uscita non hanno grande valore economico, e questo limita le possibilità di operare a gennaio».

Emergenza infortuni e gestione della rosa

Il giornalista ha poi parlato degli infortuni che stanno condizionando la stagione della Lazio: «In infermeria ci sono giocatori fondamentali come Rovella. Recuperarli sarà come fare mercato, perché sono elementi indispensabili per questa squadra».

La questione societaria e il futuro

Sul tema della cessione del club, Maffei ha espresso scetticismo: «Se dipendesse solo da Lotito, non credo che la Lazio verrebbe ceduta. Forse solo la famiglia potrebbe convincerlo a fare un passo indietro».

Verso Inter-Lazio

Guardando alla sfida di domenica contro l’Inter, Maffei ha concluso con un messaggio di fiducia: «La Lazio deve affrontarla con attenzione e compattezza. Contro le grandi squadre le motivazioni non mancano: voglio vedere una Lazio che lotta, saggia e intelligente, capace di uscire dal campo con la maglia sudata».