Lazio, Di Gennaro: «Tare tra i migliori, si respira un’aria bella e positiva»

Lazio, le parole di Di Gennaro in merito al campionato dei biancocelesti e al prossimo impegno contro l’Atalanta

In attesa di tornare a parlare di calcio giocato sono molte le personalità che in questi giorni stanno esprimendo la loro opinione in merito a quanto fatto fin qui dalla squadra di Inzaghi. Ecco le parole di Di Gennaro ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Nella Lazio si respira un’aria molto bella e positiva. Quest’atmosfera sta aiutando la squadra in questo momento di responsabilità. Gli uomini di Inzaghi si stanno ben esprimendo da tempo ed il gruppo è all’altezza della situazione. La gara con l’Atalanta sarà molto importante sotto il punto di vista estetico, perché le due compagini esprimono il miglior gioco del campionato. La Lazio ha valorizzato tantissimi calciatori che, in un primo momento, erano stati acquistati a costi contenuti. Igli Tare, infatti, è tra i migliori Direttori Sportivi sul panorama calcistico».