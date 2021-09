Lazio, il derby vinto il primo antipasto di sarrismo

Una vittoria che può davvero rappresentare la svolta: in casa Lazio il derby è stato l’antipasto del sarrismo

Come spiegato da La Repubblica, questa vittoria può essere il primo passo del percorso che il mister ha in testa. Il tecnico, come ha rivelato nelle dichiarazioni post partita, ha chiesto ai suoi giocatori di essere più liberi e più sciolti. La chiave può essere questa. Le prossime partite diranno tutto, ma ora è comunque il momento della grande gioia.