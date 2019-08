Lazio, il derby si avvicina: il piano anti stress di Inzaghi

Inzaghi predica la calma. Nella settimana del derby, il mister alleggerisce la tensione del match di domenica con un piano di lavoro

Il countdown per il derby segna -4. Quattro giorni per preparare una delle partite più importanti del campionato. Concentrazione e serenità. Così mister Inzaghi vuole preparare i suoi ragazzi, tutto è studiato meticolosamente: dall’allenamento alla cena pre partita. Come riporta il Corriere dello Sport, il calendario di questa settimana della Lazio è scandito: alle 18 training a Formello (stesso orario del fischio di inizio), sabato seduta mattutina e poi tutti insieme nel quartier generale biancoceleste per cenare e caricarsi. Durante il pomeriggio, invece, i ragazzi potranno trascorrere qualche ora con le proprie famiglie per allontanare lo stress del match ed alleggerire la tensione.

Intanto, nella giornata di oggi, è prevista una doppia sessione affinchè nulla – ma proprio nulla – venga lasciato al caso.