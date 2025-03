Lazio, De Grandis: «Dopo la sosta ti giochi la stagione»

Il noto giornalista, Stefano De Grandis, ha commentato il difficile momento che sta vivendo la Lazio di Marco Baroni

Stefano De Grandis ha commentato il momento della Lazio ai microfoni di Radio Laziale.

LE PAROLE – «La speranza è che con questa sosta la Lazio torni a essere in condizione, anche perché adesso ci si gioca veramente tutto, l’Europa League diventa il trampolino per fare qualcosa di rimarchevole in questa stagione, però anche rimettersi in carreggiata in campionato nella corsa all’Europa diventa fondamentale».