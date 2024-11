De Cosmi, Lazio: «La direzione presa dalla società è giusta: vedere Baroni così lancia un messaggio forte»

Le parole di Roberto De Cosmi, ex allenatore della Lazio del settore giovanile e femminile: «La direzione è quella giusta, e con Baroni…»

Roberto De Cosmi ha parlato ai microfoni di RadioSei: di seguito le parole dell’ex tecnico della Lazio del settore giovanile e femminile.

PREMIO A LOTITO – «Il riconoscimento di ieri fa vedere la direzione che sta prendendo questa società. E’ un lavoro che parte da lontano e mira ad andare avanti. Vedere Baroni lavorare così bene con umiltà ci fa arrivare un messaggio forte. Bene anche Guendouzi e Rovella in Nazionale. Dal campo arrivano segnali positivi. La gara di domenica contro il Bologna rappresenta tantissimo per noi, affrontiamo un avversario di spessore e valore. Gli infortuni in Nazionale penalizzano Baroni, anche se i singoli grazie a lui si sentono valorizzati. Aspettiamo il ritorno di tutti per capire chi potrà scendere in campo».

BARONI – «Baroni mette sempre la persona prima del valore del calciatore o dell’allenatore stesso. Tutti i giocatori hanno riconosciuto al tecnico questo pregio. Faccio un applauso a quello che si sta facendo, ma è chiaro che la strada intrapresa è per andare avanti, per proiettarsi al futuro. Chi è più importante tra Guendouzi e Rovella? Sono due calciatori con caratteristiche diverse. Abbiamo visto anche come Spalletti abbia evidenziato le doti da play di Rovella. Guendo è leader dallo scorso anno, è un ‘invasore’, sa attaccare alto e spesso esce anche dallo schema. Sono due giocatori diversi: Guendo ha qualcosa in più nei panni del leader, a livello carismatico».

WOMEN – «Nel primo tempo del derby la Lazio poteva finalizzare, nella ripresa il raddoppio giallorosso è viziato da fuorigioco. Sabato al Fersini ci sarà una gara difficile contro la Sampdoria, andiamo a sostenere le ragazze che stanno facendo bene in questa Serie A».