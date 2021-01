Lazio, De Cosmi: «Contro la Fiorentina Luis Alberto è tornato ad essere tra i migliori»

Roberto De Cosmi ha commentato la vittoria di ieri pomeriggio contro la Fiorentina: queste le parole del tecnico

«Risultato importante per la fiducia e per la classifica. La Lazio ha fatto inizialmente giocare la Fiorentina e poi alla prima occasione è stata letale. Ho visto belle giocate, sicuramente manca quella continuità nell’arco dei 90 minuti per chiudere le gare. Ho visto una Lazio che ha voluto fortemente i tre punti e li ha ottenuti. La Fiorentina è partita forte ma credo che comunque la squadra di Inzaghi abbia avuto una buona gestione della gara. Luis Alberto è tornato ad essere tra i migliori. La Lazio deve continuare a correre e non fermarsi, le prossime sono partite complicate e quindi vanno preparate nel migliore dei modi. Quello che ha fatto la Lazio prima del lockdown è stato unico, confermarsi è la cosa più complicata. La Lazio ci sta provando ha fatto un ottimo girone di Champions, è chiaro che per fare punti bisogna interpretare al meglio ogni singolo match».